A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) vai assinalar o 'Dia 25 de Novembro de 1975' com a apresentação da obra "Regiões Autónomas", da autoria do Prof. Doutor Paulo Miguel Rodrigues. A sessão realiza-se na próxima quarta-feira, 25 de Novembro, às 16h30, no Salão Nobre do parlamento regional, no Funchal.

O evento será presidido pela Presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, e insere-se no âmbito das comemorações instituídas pela Resolução da ALRAM n.º 7/2024/M, que completam agora 51 anos.

Após a apresentação do livro, haverá lugar a um debate com as intervenções de Tranquada Gomes, ex-presidente da ALRAM, e de Maximiano Martins, ex-deputado regional. A moderação ficará a cargo de Cláudia Faria.

A iniciativa resulta de uma parceria da ALRAM com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.