Passadas as intervenções antes do Período da Ordem do Dia, a Assembleia legislativa da Madeira passou à discussão dos votos. O primeiro foi da autoria do PS: Voto de saudação ‘Pelo Dia Mundial da Diabetes e em reconhecimento dos profissionais que contribuem para a prevenção e o tratamento da doença ‘. Foi apresentado por Marta Freitas.

Patrícia Spínola (JPP), Sara Madalena (CDS), Gonçalo Maia Camelo (IL), Manuela Gonçalves (CH) também se associaram ao voto. Apesar disso, a oposição aproveitou o ensejo para lembrar o que está mal no sistema regional de saúde.

Joana Silva (PSD) e Miguel Castro afinaram pelo mesmo diapasão, mas o PSD sem referir o que não está bem.