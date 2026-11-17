O deputado na Assembleia Municipal do Porto Fernando Cardoso, eleito pelo Chega mas atualmente como independente, foi detido na noite de segunda-feira por suspeitas de violência doméstica sobre uma antiga companheira, confirmou hoje à agência Lusa fonte policial.

Segundo o Jornal de Notícias (JN), que avançou com a notícia na noite de segunda-feira, na edição 'online', o deputado foi detido por elementos da PSP quando se dirigia para os Paços do Concelho a fim de participar numa reunião extraordinária da Assembleia Municipal, convocada para discutir os problemas da habitação.

A denúncia às autoridades, acrescenta o JN, foi feita por uma antiga companheira, que relatou vários alegados episódios de violência.

Fernando Cardoso foi presidente da concelhia do partido Chega e eleito por este partido para a Assembleia Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, mas, em dezembro, abandonou o cargo e passou à condição de eleito municipal como independente.