A Conferência dos Representantes dos Partidos, reunida no intervalo do plenário, decidiu marcar reuniões plenárias para os os dias 19, 24 e 25 de Novembro e 2, 3, 15, 16 e 17 de Dezembro, ficando os últimos três dias destinados à discussão do Orçamento da Região para 2027.

O debate mensal com o Governo Regional terá lugar no dia 24 de Novembro e terá como tema o 'Ambiente' por proposta do Executivo. A escolha do tema é alternada entre o parlamento e o governo.

Foi também aprovado o regimento da Sessão Solene Comemorativa do Dia 25 de Novembro de 1975, que terá início às 10h00.

A presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal levou à Conferência dos Representantes, a apresentação da obra 'Regiões Autónomas', da autoria de Paulo Miguel Rodrigues, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A sessão realiza-se na próxima quarta-feira, 25 de Novembro, às 16h30, no Salão Nobre do parlamento, seguindo-se um debate com Tranquada Gomes, antigo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e Maximiano Martins, antigo deputado regional, com moderação de Cláudia Faria.