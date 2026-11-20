O primeiro-ministro, Luís Montenegro, acusou hoje a oposição de querer transformar o Orçamento do Estado para 2027 "numa manta de retalhos fiscal", com uma postura de imaturidade e irresponsabilidade mas assegurou que o governo "mantém-se firme".

Em Braga, durante uma visita a uma fábrica de construção modular, Montenegro garantiu que, mesmo que as oposições imponham ao país um défice nas contas públicas, o Governo "mantém-se firme e convicto e ultrapassará todas as dificuldades".

"Aqueles que vêem nisto um caminho para uma crise política, acho que estão a ver mal o assunto, aquilo que existe é a crise de responsabilidade das oposições", afirmou.