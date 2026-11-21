A Aliança Atlântica "defenderá cada centímetro do território polaco", prometeu o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que chegou hoje a Varsóvia, um dia após a queda de mísseis russos no sudeste do território deste país.

O secretário-geral da NATO classificou o incidente, que não fez vítimas, como um "evento perigoso e, sem dúvida, relacionado com a terrível guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia".

"A Polónia é um aliado sólido. Tem excelentes forças armadas, e agora precisamos determinar com precisão o que aconteceu", afirmou Rutte em declarações aos media locais.

"O comandante das forças da NATO na Europa fará todo o possível para identificar exatamente onde estão as vulnerabilidades do nosso sistema de dissuasão e defesa, para que, se necessário, sejam feitas mudanças", acrescentou.

A violação do espaço aéreo polaco por artefactos militares russos será discutida numa reunião do Conselho do Atlântico Norte --- o principal órgão de decisão política da NATO --- na segunda-feira, em Bruxelas.

A Polónia será representada na reunião pelo vice-ministro da Defesa, Pawel Zalewski, segundo a rádio pública polaca.

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, considerou a queda de dois mísseis e de um drone russos no sudeste do país como uma "provocação intencional", sublinhando que os incidentes ocorreram nas proximidades de exercícios militares da NATO.

Já o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que "Putin [Presidente russo] deixou cair drones na Polónia e um par de pequenos mísseis", e afirmou que caíram "por engano", desvalorizando o incidente que Varsóvia considera uma provocação deliberada de Moscovo.

A Polónia, membro da NATO desde 1999, tem uma fronteira de mais de 500 quilómetros com a Ucrânia e desempenha um papel importante no apoio militar e logístico ocidental a Kiev desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

A proximidade dos combates à fronteira polaca tem suscitado preocupações quanto ao risco de alargamento do conflito a território da Aliança Atlântica, cujo tratado fundador prevê, no artigo 5.º, o princípio da defesa coletiva em caso de ataque armado contra um dos seus membros.