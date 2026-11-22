Um homem foi assistido ao início desta tarde na Rua do Seminário, após sentir-se mal e ficar prostrado na calçada.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro ao homem, tendo sido encaminhado para o Hospital.

Entretanto, à conta desta situção que foi preciso ser feito em plena via, ocupando a faixa de rodagem, o trânsito que já está condicionado por causa da prova de motos na Avenida do Mar, está a causar um congestionamento já considerável na zona.