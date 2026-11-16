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Casos do dia

Mulher com suspeita de fractura após queda na via pública

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Uma mulher, na faixa etária dos 50 anos, sofreu esta manhã uma queda na via pública na zona da Boa Nova, no Funchal, acabando por ficar ferida. 

A acidentada foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e por apresentar uma suspeita de fractura em um dos braços, acabou por ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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