Mulher com suspeita de fractura após queda na via pública
Uma mulher, na faixa etária dos 50 anos, sofreu esta manhã uma queda na via pública na zona da Boa Nova, no Funchal, acabando por ficar ferida.
A acidentada foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e por apresentar uma suspeita de fractura em um dos braços, acabou por ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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