O PCP promoveu, esta terça-feira, no Funchal, uma iniciativa dedicada aos direitos das crianças, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa.

O coordenador regional do partido, Edgar Silva, destacou a importância do artigo 69.º da Constituição, considerando que a sua consagração "não foi apenas o reconhecimento de uma condição de vulnerabilidade, mas a afirmação da sua dignidade enquanto pessoa e titular de direitos".

O dirigente comunista sublinhou a responsabilidade do Estado e da sociedade na protecção da infância, defendendo que o desenvolvimento integral das crianças implica também garantir o acesso à saúde, à educação, à segurança social e à habitação.

A iniciativa, integrada na acção 'Crianças e Pais com Direitos', serviu ainda para o PCP reafirmar a necessidade de assegurar o cumprimento dos direitos constitucionalmente consagrados.

"Celebrar os 50 anos da Constituição de Abril é também reconhecer que a dignidade constitucional conferida à criança representa um compromisso que atravessa gerações e interpela permanentemente o Estado, as famílias e a sociedade", afirmou Edgar Silva.