O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou hoje pela primeira vez na carreira as ATP Finals, ao derrotar o número um mundial Alexander Zverev em dois sets, na final disputada na Inalpi Arena de Turim (Itália).

Terceiro do ranking mundial, 'Carlitos' impôs-se, com os parciais de 6-2 e 7-6 (9-7), ao campeão de 2018 e 2021, que não tinha perdido qualquer set rumo à final do torneio que reúne os oito melhores jogadores da época e hoje foi derrotado em duas horas e dois minutos.

Mais jovem tenista de sempre a completar o Grand Slam de carreira, o murciano de 23 anos conquistou hoje o último grande título que lhe faltava no circuito, sucedendo no palmarés ao duas vezes campeão Jannik Sinner, o italiano que o derrotou na final do ano passado e esteve ausente desta edição por lesão.