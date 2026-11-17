Paulo Henrique falhou a sessão de trabalho de hoje, a segunda da semana, desenvolvida no complexo desportivo de Santo António.

O lateral esquerdo açoriano fez treino de gestão no estádio, na companhia de Yellu Santiago. Este último, pese embora dado como recuperado, e reintegrado no grupo, fez também treino de gestão.

A estas duas ausências juntaram-se ainda os três jogadores (Kimiss, Bassuoamina e Nélio Batista) que estão nas suas selecções nacionais. Os verde-rubros voltam a treinar na manhã de amanhã e uma vez mais em Santo António.