Pedro Almeida (Toyota GR Yaris) sagrou-se hoje campeão de Portugal de ralis pela primeira vez, ao vencer o Rali Vidreiro Centro de Portugal, última prova da temporada, numa jornada marcada pela chuva e o furo de Rúben Rodrigues.

Navegado por António Costa, o piloto da Toyota terminou com o tempo de 55.22,7 minutos, deixando Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS) na segunda posição, a 14 segundos, e José Pedro Fontes e Inês Ponte (Lancia Ypsilon) em terceiro, a 57,4.

Almeida encerrou a temporada com três vitórias em oito provas e foi o único dos três candidatos ao título que não registou qualquer desistência, num campeonato em que contam os sete melhores resultados.

Madeira é teste decisivo para Pedro Almeida A TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal apresenta-se no Rali da Madeira, que se disputa entre 30 de Julho e 1 de Agosto, com uma operação reforçada, fazendo alinhar dois Toyota GR Yaris Rally2 oficiais, entregues a Pedro Almeida e, a título excepcional, ao britânico Kris Meeke.

O novo campeão - que no Rali da Madeira 2026 ficou em 7.º lugar da geral - começou o dia decisivo no segundo lugar, a apenas 0,3 segundos de Araújo, mas recuperou a liderança na primeira especial da manhã, em Mata Mourisca, na qual ganhou 15,8 segundos ao piloto de Santo Tirso.

As condições meteorológicas dificultaram a tarefa dos concorrentes, com a chuva a provocar acumulações de água no asfalto e a obrigar ao cancelamento da segunda passagem por Pombal--Carnide.

À entrada para a última classificativa, Almeida dispunha de 19,5 segundos de vantagem sobre Rúben Rodrigues, que tinha Araújo a apenas 2,7, na discussão pelo segundo lugar.

Contudo, um furo na roda dianteira direita do Skoda do piloto açoriano custou-lhe cerca de 1.26 minutos e relegou-o para a sexta posição final, a 1.37,8 do vencedor.

O incidente permitiu a José Pedro Fontes subir ao pódio, com Ricardo Teodósio (Citroën C3) em quarto, a 1.11,3 minutos, e Rafael Rego (Toyota GR Yaris) em quinto, a 1.33,8.

Rodrigues tinha vencido quatro provas na primeira metade da temporada, ao volante de um Toyota, mas os abandonos consecutivos no Algarve e no Rali Seis Cidades permitiram a recuperação dos adversários na luta pelo campeonato.

Nas duas rodas motrizes, o já campeão João Rodrigues (Peugeot 208), navegado por Bruno Carvalho, venceu à frente de Afonso Santos e Mafalda Santos, a 1.12,3 minutos, e de Hélder Miranda e Mariana Machado, a 2.01,1, também em Peugeot.

Afonso Santos assegurou o título nacional de juniores, terminando o campeonato com 119 pontos, contra 104 de Luís Caetano e 88 de Afonso Seixas, enquanto Hélder Miranda confirmou o vice-campeonato das duas rodas motrizes.

No FPAK Júnior Team, Mário Matias e Carlos Silva (Peugeot 208) venceram o rali por 5,1 segundos sobre Guilherme Nunes e Rodrigo Assunção, garantindo também a conquista da competição. Leandro Costa e Liliana Costa, num carro do mesmo modelo, completaram o pódio.

Na classificação absoluta do campeonato, ainda oficiosa, Pedro Almeida somou 153 pontos, mais 18 do que Rúben Rodrigues e Armindo Araújo, segundo e terceiro, respetivamente, ambos com 135. José Pedro Fontes terminou em quarto, com 113, e conquistou o título Masters.

O Rali Vidreiro, organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, encerrou a temporada nas estradas dos concelhos de Leiria, Marinha Grande e Pombal.