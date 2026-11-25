A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai candidatar-se à presidência da União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa (UFFLP), nas eleições marcadas para domingo, anunciou ontem o organismo liderado por Pedro Proença.

A decisão de se candidatar para a presidência da UFFLP foi ratificada ontem na reunião da direção federativa, ocorrida mais uma vez de forma descentralizada, em Aveiro.

"A direção da FPF considera que a presidência da UFFLP representa uma oportunidade única para a FPF de reforçar o reconhecimento internacional do futebol português, de fortalecer os laços da lusofonia e na afirmação da FPF, e da UFFLP em mais fóruns de decisão do futebol mundial", lê-se no sítio oficial do organismo que tutela o futebol em Portugal.

Além de Portugal, a UFFLP reúne ainda as estruturas de futebol de Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, cujo presidente federativo, Nino Monteiro, lidera esta organização, desde 2024.

"Assumimos a candidatura à presidência da União de Federações de Futebol de Língua Portuguesa. É uma grande bandeira para o futebol português, uma oportunidade única para desenvolver o futebol e afirmar o talento dos países lusófonos por todo o mundo. Uma oportunidade que queremos para aproveitar o talento que geramos para o desenvolvimento da organização, mas também de jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes", afirmou Pedro Proença, citado no mesmo comunicado.

Na reunião de ontem foram ainda aprovados novos regulamentos competitivos para as competições de Walking Football e eSports, assim como alterações ao regulamento de futebol de praia e feitos os pontos de situação sobre o Mundial2030, que Portugal vai organizar juntamente com Espanha e Marrocos, e do Europeu feminino de sub-19 de 2028.