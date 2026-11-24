O Clube Desportivo 1.º de Maio vai assinalar os seus 100 anos de história com o lançamento de um livro que reúne memórias, conquistas e momentos marcantes da colectividade do Palheiro Ferreiro.

A obra, intitulada '100 Anos de CD 1.º de Maio: a Fazer História, Criar Cultura, Promover o Futuro', é da autoria de Carlos Gomes de Aguiar, em colaboração com Bruno Azevedo e Carlos Soares.

O livro percorre o percurso centenário do clube, desde as suas origens, num campo de terra batida, até à presença nos palcos desportivos regionais e nacionais. A publicação dá também destaque ao ténis de mesa, uma das modalidades emblemáticas da instituição.

A sessão de apresentação está marcada para o próximo dia 5 de Dezembro, às 11h30, no Museu da Empresa de Electricidade da Madeira – Casa da Luz. No final da cerimónia está previsto um beberete.