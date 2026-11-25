A companhia aérea espanhola Plus Ultra cessou a atividade por dificuldades financeiras, anunciou ontem a empresa, que está no centro do caso judicial que envolve o ex-primeiro-ministro de Espanha José Luis Rodríguez Zapatero.

"Após um período de negociações intensas e da análise de diferentes soluções com vista à consolidação da situação financeira da companhia que terminaram por não se concretizar, a Plus Ultra Lineas Aereas decidiu suspender as suas operações", disse a empresa, num comunicado.

A Plus Ultra foi fundada em 2011 com um modelo de baixo custo para voos transatlânticos, desde Madrid e Tenerife para a América Latina.

Coincidindo com o aumento do preço dos combustíveis desde março passado, na sequência da guerra com o Irão, a empresa foi eliminando rotas, ao longo deste ano, e já só mantinha em funcionamento a ligação entre Espanha e a Venezuela.

O último voo realizou-se na segunda-feira, entre Caracas e Madrid.

"Continuam a ser analisadas as diferentes possibilidades" para uma eventual retoma da atividade, disse empresa.

A Plus Ultra está no centro de uma investigação judicial, por suspeitas de tráfico de influências, que envolve o ex-primeiro-ministro e antigo líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE) José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero está indiciado por tráfico de influências e lavagem de dinheiro neste processo judicial, aberto para investigar o resgate da Plus Ultra.

A Plus Ultra, de pequena dimensão, beneficiou em 2021 de um resgate financeiro de 53 milhões de euros, concedidos na modalidade de empréstimo pelo Governo espanhol de Sánchez, que na altura criou um fundo para resgatar empresas consideradas estratégicas que estavam com dificuldades por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com o sumário do processo judicial, a que a agência Lusa teve acesso, Zapatero é suspeito de liderar "uma estrutura estável e hierarquizada de tráfico de influências" e da utilização de empresas e documentação simulada "para exercer influências ilícitas" e lavar dinheiro.

A investigação a Zapatero envolve ainda suspeitas de fraude fiscal e contrabando por terem sido encontradas joias avaliadas em 1,3 milhões de euros num cofre durante buscas no escritório do ex-primeiro-ministro. As joias não estavam declaradas como património.

"Acusam-me de delitos muito graves que nunca cometi", disse Zapatero, num comunicado divulgado em junho, após o final do depoimento na Audiência Nacional de Espanha, de onde saiu sem qualquer medida cautelar, apesar de o Ministério Público ter pedido ao juiz que lhe fosse retirado o passaporte, que ficasse proibido de sair de Espanha e que fosse obrigado a apresentar-se quinzenalmente às autoridades.