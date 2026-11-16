Ex-jogador do Marítimo é candidato à presidência da Federação de Futebol da Arménia

Gevorg Ghazaryan, antigo internacional arménio, ex-jogador do Marítimo e actualmente treinador-adjunto do Ararat-Armenia, aceitou o desafio de se candidatar à presidência da Federação de Futebol da Arménia.

A sua candidatura surge na sequência de uma iniciativa conjunta dos líderes dos movimentos organizados de adeptos do futebol arménio.

Com uma vasta experiência internacional, tendo representado clubes em Portugal, na Grécia, em Chipre, na Ucrânia e no Cazaquistão, Ghazaryan prepara-se, assim, para uma possível nova etapa da sua carreira, desta vez na liderança do futebol arménio.

O antigo internacional arménio, que representou o Marítimo e o Chaves ao longo da sua passagem pelo futebol português, mantém uma ligação especial a Portugal.

As eleições estão previstas para o dia 21 de Dezembro.