A subsecretária-geral das Nações Unidas (ONU), Amina Mohammed, alertou ontem que, apesar dos progressos alcançados ao longo de décadas no combate à violência contra mulheres e raparigas, persistem falhas na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores.

"Juntos, temos lutado para acabar com a violência contra mulheres e raparigas durante décadas. Mudámos leis, desafiámos mentalidades e construímos instituições para proteger as sobreviventes", começou por dizer a adjunta de António Guterres, no evento oficial da ONU para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, marcado a nível mundial na quarta-feira.

"Ainda assim, quando terminar este discurso, outra mulher ou rapariga terá sido morta por um parceiro íntimo ou familiar. Fizemos progressos? Sim. Mas também toleramos demasiadas falhas", condenou a diplomata nigeriana-britânica.

Ao assinalar este dia pela última vez como subsecretária-geral das Nações Unidas, quando falta cerca de um mês para o final do seu mandato, Amina Mohammed refletiu sobre as mulheres e meninas cuja coragem impulsionou a luta contra a violência e sobre as promessas de justiça que faltam cumprir.

No início deste ano, na septuagésima sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, em Nova Iorque, os Estados-membros acordaram uma série de medidas para reforçar o acesso das mulheres à justiça, a revogação de leis discriminatórias, proteção e reparação por danos às sobreviventes, e investigação perante episódios de violência, incluindo 'online'.

No evento de ontem, Amina Mohammed defendeu o cumprimento desses compromissos e instou os governos, as empresas tecnológicas e as próprias Nações Unidas a fazerem a sua parte.

A adjunta de Guterres sublinhou que, ao longo dos últimos anos, as mentalidades têm mudado e os sistemas de justiça têm sido reforçados, o que resultou, por exemplo, na duplicação das taxas de condenação por violência de género em 13 países.

No entanto, a diplomata lamentou que mais de um terço das organizações de defesa dos direitos das mulheres entrevistadas pela ONU teve de suspender ou terminar os seus programas devido a cortes no financiamento.

"Esse trabalho protege a vida das mulheres e precisa do nosso apoio, político e financeiro. Aos homens desta sala e àqueles que nos ouvem em todo o mundo, gostaria de pedir que desafiem as atitudes e normas sociais que permitem que a violência continue", instou.

"Manifestem-se quando ouvirem alguém desculpá-la ou justificá-la no trabalho, em casa, entre amigos. Vocês têm influência de formas que os outros não têm. Usem-na", acrescentou.

De acordo com a ONU, a violência de género afeta uma em cada três mulheres e meninas no mundo -- cerca de 840 milhões.

Segundo a ONU Mulheres, a maioria das sobreviventes de violência física ou sexual nunca procura ajuda.

Apenas uma pequena parcela recorre à polícia e as taxas de procura por ajuda estão a diminuir em muitos países.

"Quero que sejamos mais ambiciosos pelas mulheres e raparigas deste mundo. Para garantir que, quando procuram proteção, encontram-na. Quando exigirem justiça, recebam-na. E quando alguém viola os seus direitos, há consequências. É essa a promessa que devemos honrar", concluiu a subsecretária-geral.

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é celebrado anualmente em 25 de novembro, visando aumentar a consciencialização global e impulsionar ações para acabar com a violência de género.

O evento de alto nível, realizado na sede da ONU, em Nova Iorque, reuniu lideranças das Nações Unidas e dos Estados-membros, defensores da justiça e vozes dos direitos das mulheres.

Moderado pela atriz, autora e produtora Azie Tesfai, o evento combinou discursos com uma conversa focada em ações práticas para garantir justiça, proteger sobreviventes e acabar com a impunidade.

Entre os oradores do evento estiveram Sima Bahous, diretora-executiva da ONU Mulheres; David Pelicot, ativista e filho mais velho da francesa Gisèle Pelicot, figura global da luta contra a violência sexual; e Jaha Dukureh, embaixadora regional da ONU Mulheres para África.