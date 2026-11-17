As dormidas de residentes em Portugal nos estabelecimentos de alojamento da Região Autónoma da Madeira aumentaram 8,3% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Já as dormidas de residentes no estrangeiro registaram um crescimento mais moderado, de 1,2%.

De acordo com os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), entre Julho e Setembro, o conjunto dos meios de alojamento da Região recebeu 741,5 mil hóspedes, responsáveis por cerca de quatro milhões de dormidas. Os números representam aumentos homólogos de 2,3% e 2,6%, respectivamente.

Apesar do crescimento mais expressivo do mercado nacional, os turistas residentes no estrangeiro continuam a dominar a actividade turística regional, sendo responsáveis por 80,2% das dormidas registadas. Os residentes em Portugal representaram os restantes 19,8%.

A estada média fixou-se nas 4,82 noites, ligeiramente acima das 4,81 noites observadas no terceiro trimestre de 2025, traduzindo um crescimento de 0,2%.

Os hóspedes residentes no estrangeiro permaneceram, em média, 5,01 noites na Região, mais 0,1% do que no período homólogo. Já entre os residentes em Portugal, a estada média aumentou 1,4%, atingindo as 4,17 noites.

O alojamento turístico manteve um peso predominante no sector, concentrando 99,4% dos hóspedes e 99,6% das dormidas registadas no conjunto dos meios de alojamento.

Em sentido contrário à evolução global do sector, as colónias de férias e pousadas da juventude registaram uma quebra de 21,1% no número de hóspedes, que se fixou nos 2.793. As dormidas diminuíram 17,9%, totalizando 11.480. Ainda assim, a estada média aumentou 3,5%, situando-se nas 3,93 noites.

As maiores quebras verificaram-se nos parques de campismo, que receberam 1.365 hóspedes, menos 54,3% do que no terceiro trimestre de 2025. Também as dormidas recuaram 60,4%, para um total de 3.240.