A última vez que estivemos todos juntos terá sido quando? Eu acho que foi na Páscoa, há tanto tempo que os anos já não cabem nos dedos das mãos. A minha mãe estava lá, havia sol e uma primavera exuberante no jardim e nas laranjeiras em flor. O almoço deve ter sido igual ao dos domingos, assim como o resto, o meu pai a dormir na sala com a televisão ligada e o meu irmão a prometer à minha mãe que ia ser escritor. Eu não fixei os detalhes, a conversa pode ter sido noutro dia de sol, foi de certeza no quintal, pouco antes de a morte nos entrar pela casa dentro e nos quebrar.

Ainda a vejo lá, à porta da sala, com a mão na cara e aquele olhar crítico. “E onde vais arranjar a editora?” Aquela senhora de meia idade, igual às outras mães, tinha a 4.ª classe de adultos, mas, sem que soubéssemos como, percebia de tudo, até de livros e de como se publicavam. “Vou arranjar, claro que vou arranjar” e o meu irmão atirou uma pedra, a ver até onde ia, gostava de fazer isso. Ali, no nosso terreiro, todo vestido de preto, parecia-me um poeta beatnik, um Dylan Thomas de carne e osso, a declarar-se à arte e a prometer um livro à mãe. Os poetas beatnik talvez não fizessem isso, o que estava à minha frente gostava de provocar.

E a conversa deve ter corrido como das outras vezes. A minha mãe e o meu irmão discutiam o sentido do universo todos os dias à hora do almoço e havia nisso ternura e um humor estranho. A dona Celina era uma adversária de respeito e nós sabíamos que, se tivesse lido mais, seria certamente melhor do que nós. As circunstâncias fizeram dela a dona de casa, a senhora que ia buscar bordados às quartas-feiras, a mesma que se apresentou a todos os nossos diretores de turma e trouxe de lá as avaliações. Nada que não soubesse. O meu irmão era distraído; eu tinha uma inteligência estranha, que ia do zero ao 20 como se isso fosse normal ou simples.

Apesar daqueles debates, a minha mãe sentia o ninho a ficar vazio. Mais dia, menos dia íamos levantar voo, ou talvez sentisse o tempo a fugir. Nenhum de nós pensou nisso. O meu pai continuou a dormir na sala e na espreguiçadeira de lona no quintal aos domingos à tarde. Não sei quantas vezes mais o meu irmão falou dos livros que ia escrever, enquanto a minha mãe arrumava os jornais com as nossas reportagens no móvel antigo da televisão. Debaixo daquele olhar crítico e de alguma descrença, o coração reconhecia o talento daquele menino que era um homem e por quem lutara tanto, sobretudo depois das reuniões com os diretores de turma.

Ilustração IA

O nosso tempo estava a acabar e eu não percebi. O ramo de flores que me deram na redação no dia em que soube que não havia vestígios do cancro ficou quase um mês na mesa do quarto de engomar. E eu tinha 24 anos, não me parecia possível sofrer mais ou ter um desgosto que me quebrasse por dentro e durante anos. A minha mãe, também ela, tinha voltado a sorrir, estava feliz e cheia de esperança no meu futuro. Nem eu nem ela sabíamos bem o que ia ser, mas, à noite, nessa Páscoa e nos domingos à noite em que jogámos às cartas, falámos muito da minha viagem a Macau, se ia casar, se ia ter filhos. A minha mãe achava que sim, que ia ter tudo desde que quisesse e tivesse paciência.

Quando o médico decidiu que devia ficar no hospital por umas duas semanas, nenhum de nós viu o perigo ou teve medo. A minha mãe ia voltar como tinha acontecido sempre. E durante duas semanas fomos vê-la, eu, o meu irmão, o meu pai, as minhas tias, havia sempre visitas. E houve visitas até à sexta-feira anterior ao telefonema do hospital, da notícia seca, não há outra maneira de anunciar a morte. A minha mãe morreu numa manhã de sábado, estava sol e nada voltou a ser como antes. A casa ficou mais vazia, nós ficámos órfãos e o meu pai, o homem de bem com a vida que dormia a ouvir o relato da bola na telefonia, mandou-me comprar roupa preta, talvez para assumir de vez a viuvez.

Nos anos que se seguiram, esses anos em que atravessámos um luto silencioso, a minha mãe foi a ausência, o vazio que se enchia, fugazmente, quando o jardim acordava a cada primavera. Não sei se os espíritos existem, se permanecem, mas aconchega-me a ideia de que ela, a dona Celina, anda por aqui, no jardim que agora é meu.