Carlos André Gomes considera que o apelo de Miguel Albuquerque a um entendimento entre o Marítimo e a Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, relativamente à utilização do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, deve ser dirigido à tutela governamental e não ao clube.

À margem da gala 'Craques da Bola', realizada esta quinta-feira, o presidente verde-rubro reagiu às recentes declarações do presidente do Governo Regional, que tinha aconselhado as duas partes a sentarem-se à mesa e resolverem o diferendo.

Pelo que vi nas notícias, o presidente do Governo Regional mandou-nos entender. Penso que esse recado só pode ser dirigido à secretaria da tutela, porque não estou a ver o presidente Miguel Albuquerque a dar ordens ao Marítimo Carlos André Gomes, presidente do Marítimo

Albuquerque manda Marítimo e Sociedade de Desenvolvimento entenderem-se Presidente do Governo considera polémica sobre o Centro Desportivo da Madeira uma questão para resolver "dentro de casa"

Carlos André Gomes foi mais longe, e disse que uma eventual interferência do chefe do Executivo na gestão do clube não seria até bem recebida pelos associados. "Acho que até os sócios não iam aceitar bem isso", frisou.

Ainda assim, o dirigente interpretou as palavras de Albuquerque como um sinal positivo para desbloquear o impasse. "Entendo isso como uma boa iniciativa, no sentido de passar a bola para o lado da secretaria e de fazer com que venha ao encontro daquilo que são as pretensões do Marítimo", acrescentou.

Marítimo não abdica dos 5.000 euros para utilizar o Centro Desportivo da Madeira Em declarações à RDP Madeira, Élia Ribeiro, presidente das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, afirmou que a entidade aguarda uma resposta do Marítimo para a assinatura do protocolo de utilização do Centro Desportivo da Madeira, em condições idênticas às acordadas com o Nacional.

Apesar do apelo do governante, o diferendo mantém-se por resolver. Questionado sobre a existência de novos desenvolvimentos, Carlos André Gomes garantiu que o Marítimo "continua a aguardar os esclarecimentos" solicitados à Sociedade de Desenvolvimento.

Tal como o DIÁRIO avançou em tempo oportuno, a divergência entre o clube e a Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste está relacionada com as condições de utilização do complexo desportivo, nomeadamente o aumento do valor mensal inicialmente acordado, de cinco mil para 8.500 euros.