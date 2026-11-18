A Administração Pública Regional da Madeira (ARM) contabilizava 20.983 postos de trabalho no final de Setembro de 2026, menos 136 (-0,6%) do que no período homólogo. Apesar desta quebra anual, o 3.º trimestre registou uma inversão da tendência mais recente, com a recuperação de 71 postos de trabalho (+0,3%) face a Junho, segundo a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), divulgada ontem pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

A evolução madeirense contrasta com a dos Açores, que apresentavam 19.592 postos de trabalho na administração regional, mais 106 (+0,5%) do que há um ano. No entanto, a região açoriana perdeu 80 trabalhadores (-0,4%) no último trimestre, enquanto a Madeira conseguiu recuperar efectivos. Assim, a administração regional madeirense continua a ser maior em dimensão, com mais 1.391 postos de trabalho do que a açoriana, embora tenha sido a única das duas regiões autónomas a apresentar uma variação homóloga negativa.

A nível nacional, as administrações públicas totalizavam 764.805 postos de trabalho no final de Setembro, mais 5.403 (+0,7%) do que um ano antes, mas menos 3.624 (-0,5%) face ao trimestre anterior. O crescimento homólogo foi sustentado sobretudo pela administração central, com mais 3.305 postos de trabalho, e pela administração local, com mais 2.277. Em sentido contrário, além da Madeira, também os fundos de segurança social registaram uma redução, neste caso de 149 trabalhadores.

No conjunto da administração regional e local, o emprego público manteve-se praticamente inalterado no trimestre, com apenas menos quatro postos de trabalho. A Madeira representava 2,8% do total do emprego nas administrações públicas nacionais, enquanto os Açores correspondiam a 2,5%.

Outro indicador relevante é o dos movimentos de entradas e saídas de trabalhadores acumulados entre Janeiro e Setembro. Na Madeira, registaram-se 1.947 entradas e 2.048 saídas, traduzindo-se num saldo negativo de 101 postos de trabalho. Nos Açores, o saldo também foi negativo, mas menos acentuado, com 2.104 entradas e 2.140 saídas, ou seja, menos 36 postos de trabalho. No conjunto das duas administrações regionais, o saldo foi de menos 137 trabalhadores, em contraste com o resultado positivo de 2.210 postos de trabalho registado no conjunto das administrações públicas nacionais.

As remunerações apresentam um cenário diferente. Em Julho, a remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo na administração regional madeirense atingiu 1.994 euros, mais 4,3% do que no mesmo mês de 2025. O valor ficou 19,80 euros acima da média nacional, fixada em 1.974,20 euros, e também superou os 1.985,90 euros registados nos Açores.

Apesar desta posição, a evolução trimestral da remuneração base média na Madeira foi negativa, com uma redução de 0,3% face a Abril. Nos Açores, pelo contrário, houve um aumento de 0,3%, enquanto a média nacional cresceu 0,4%. Em termos homólogos, os Açores registaram a subida mais expressiva, de 6,1%, contra 4,3% na Madeira e 5,3% no conjunto do País.

Considerando o ganho médio mensal, que inclui a remuneração base, suplementos regulares, subsídio de refeição e pagamento de trabalho suplementar, os trabalhadores da administração regional madeirense atingiram 2.385,30 euros. Este montante representa um crescimento homólogo de 5,8% e trimestral de 0,5%. Nos Açores, o ganho médio foi ligeiramente superior, fixando-se em 2.388,60 euros, mais 4,7% do que há um ano e 0,7% do que em Abril. A média nacional situou-se em 2.371,10 euros, com aumentos de 5,2% em termos homólogos e de 1,3% face ao trimestre anterior.

A estrutura do emprego público regional revela ainda uma maior presença feminina na Madeira. As mulheres representavam 69% dos trabalhadores da administração regional madeirense, contra 66,2% nos Açores e 63% na média das administrações públicas nacionais.

A análise da DGAEP abrange também as empresas públicas detidas pela administração regional da Madeira, universo estatístico distinto do da administração pública propriamente dita. Neste segmento estavam contabilizados 1.999 postos de trabalho no final de Setembro, mais 43 (+2,2%) do que no período homólogo. O número manteve-se inalterado face ao trimestre anterior. Nas remunerações destas empresas, a evolução homóloga foi igualmente positiva, com aumentos de 4,1% na remuneração base média mensal (1.630,1 euros) e de 2,6% no ganho médio mensal (2.177,84 euros).