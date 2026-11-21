Depois de um empate a zeros entre Marítimo e Chaves no Estádio do Marítimo, na partida referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal, o jogo foi decidido nas grandes penalidades.

As duas equipas bateram as cinco grandes penalidades, mas o Marítimo foi mais eficaz e marcou 3 contra 2 do Chaves. Butzke, Danilovi e Romain Correia foram os marcadores do lado do Marítimo, enquanto o guarda-redes Gonçalo Tabuaço defendeu uma das três penaldidades falhadas pelos homens de Chaves.

Ao jogo assistiram 3.854 espectadores. O Marítimo fica agora à espera de saber quem irá receber na próxima eliminatória, o Vitória de Sernache ou o Lusitânia de Lourosa.