O árbitro madeirense Anzhony Rodrigues foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre o FC Porto e o USC Paredes, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

A partida está agendada para amanhã, sexta-feira, 20 de Novembro, pelas 20h45, no Estádio do Dragão, e terá transmissão televisiva em directo na RTP1.

O juiz da Associação de Futebol da Madeira será auxiliado por Hugo Coimbra e Rúben Silva, enquanto João Afonso desempenhará as funções de quarto árbitro.