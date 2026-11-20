O FC Porto, líder da I Liga de futebol, precisou hoje das grandes penalidades (3-1, após 1-1 nos 120 minutos), para superar no Dragão o Paredes, da Liga 3, na quarta ronda da Taça de Portugal.

O guarda-redes Cláudio Ramos salvou os portistas, ao parar três pontapés no desempate.

Nos 120 minutos, Seko Fofana adiantou, aos 41, o conjunto de Francesco Farioli, que tinha vencido todos os jogos para as provas nacionais em 2026/27, mas, aos 57, um inusitado autogolo de Francisco Moura restabeleceu a igualdade.

Nos oitavos de final, os 'azuis e brancos', que conquistaram a prova em 20 ocasiões, a última em 2023/24, jogam no reduto do vencedor da eliminatória entre a União de Leiria, da II Liga, e o Leça, da Liga 3, entre 15 e 17 de dezembro.