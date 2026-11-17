Victor Freitas (PS) foi o primeiro a questionar Lina Pereira sobre o projecto de resolução que visa a adaptação à Madeira do programa Casa Própria. O deputado disse que as casas que o Governo Regional está a fazer são todas com dinheiro europeu e do OE, decididos pelos governo de António Costa.

Victor Freitas questionou onde estão as habitações feitas com o Orçamento próprio da Região.

Hugo Nunes (CH) disse que o JPP tinha “descaramento” em dar lições ao Governo, porque, onde o JPP governa, o executivo atrasou a estratégia de habitação que deixou fugir 60 milhões de euros do Primeiro Direito.

Nas intervenções, Vera Duarte (PSD) lembrou que o JPP votou contra programas e orçamentos regionais e que em 13 anos, nada fizeram em Santa Cruz pelo João e pela Maria, pegando no casal teórico de Lina Pereira.

A social-democrata também, questionou o que fez o PS na CMF e garantiu que fez habitação na Chamorra com dinheiro do orçamento regional.

Vera Duarte diz que o governo regional não deixou cair o Programa Casa Própria, tendo preferido deixa aperfeiçoar o programa, adaptando-o à Madeira.

A deputada diz recusar a demagogia e assumiu que o tempo útil dos processos burocráticos, nem sempre corresponde ao de quem espera por uma resposta.

Vera Duarte diz que a habitação tem sido uma prioridade do Governo Regional, em que a construção é uma de várias medidas e disse que, em breve, o Programa será novamente colocado “em cima da mesa”.

A oferta pública de habitação deve ser feita com os municípios, que devem usar “todos os instrumentos disponíveis” para a habitação: “O que fez Santa Cruz pelo João e pela Maria?”