A missão internacional BepiColombo, desenvolvida em conjunto pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), terá atingido hoje a órbita de Mercúrio, após oito anos de viagem e 9,9 mil milhões de quilómetros percorridos.

Trata-se da primeira missão europeia a este planeta, que tem como objetivo investigar a origem e a evolução de um planeta tão próximo do Sol, bem como analisar a estrutura do seu núcleo de ferro, o seu campo magnético e a sua atmosfera rarefeita, entre outros aspetos.

A inserção na órbita de Mercúrio ocorrerá hoje e alguns dias depois, entre 09 e 10 de dezembro, os orbitadores MPO e Mio irão separar-se para se posicionarem nas respetivas órbitas operacionais.

Já em 2027, no dia 10 de março, o orbitador MPO atingirá a sua órbita científica nominal e, no dia 06 de abril, terá início a fase de operações científicas.

A BepiColombo é a primeira missão europeia a entrar em órbita em torno de Mercúrio e apenas a segunda na história da exploração espacial.

A chegada a Mercúrio constitui uma das sequências de navegação espacial mais complexas da exploração planetária.

Ao aproximar-se do Sol, a nave espacial necessita de dissipar uma grande quantidade de energia e reduzir progressivamente a sua velocidade orbital para contrabalançar a intensa atração do poço gravitacional solar.

Para alcançar este objetivo, a trajetória combinou a utilização contínua de um sistema de propulsão elétrica de baixo impulso com múltiplas manobras de assistência gravitacional na Terra, em Vénus e no próprio Mercúrio.

A estas exigências de dinâmica de voo acrescem as condições severas do ambiente operacional: temperaturas superficiais que podem ultrapassar os 450 graus Celsius (°C) em determinadas zonas expostas da nave espacial, um fluxo de radiação solar significativamente superior ao registado na órbita terrestre, e a necessidade de manter os subsistemas de bordo e os instrumentos científicos dentro de gamas térmicas estáveis, a uma curta distância da radiação solar direta.

A investigação em missões de exploração espacial profunda gera avanços metodológicos e tecnológicos aplicáveis a outros setores estratégicos.

O desenvolvimento de subsistemas qualificados para operar sob radiação intensa e temperaturas superiores a 400 °C estimula avanços em novos materiais, eletrónica de alta fiabilidade, controlo térmico, sensores, equipamentos de comunicação e algoritmos de navegação, com aplicações diretas em setores como a energia, a aeronáutica ou a tecnologia médica.

Além disso, o estudo do campo magnético de Mercúrio e da sua interação com o vento solar fornece dados essenciais sobre a física dos plasmas interplanetários, contribuindo para o aperfeiçoamento dos modelos de previsão de perturbações solares que afetam os satélites de telecomunicações, os sistemas de navegação por satélite (como o GPS ou o Galileo) e as redes de distribuição elétrica terrestres.

A análise detalhada da composição, da estrutura interna e da evolução geológica de Mercúrio permite também confrontar modelos teóricos sobre a formação e a evolução dos planetas rochosos e do Sistema Solar, facilitando uma melhor compreensão da história geológica da Terra.