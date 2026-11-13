OMS admite que avanços no combate à Ébola são frágeis após quase meio ano de epidemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu hoje que os avanços na luta contra a epidemia de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo), que ultrapassa os 5.400 mortos em quase seis meses, são "frágeis e insuficientes".

Segundo a OMS, os atuais desafios no combate ao vírus Ébola, prestes a completar meio ano desde a declaração da crise sanitária que lhe está associada, são dificultados pela insegurança nas zonas afetadas.

"Devemos fazer muito mais, e o desafio que a nossa resposta ao surto enfrenta atualmente é o aumento da insegurança, com mais de 80 ataques a instalações e pessoal de saúde verificados pela OMS", indicou em conferência de imprensa o diretor de Emergências da agência, Chikwe Ihekweazu.

O responsável da OMS sublinhou que se conseguiu reduzir de um pico entre os 700 e os 800 novos casos semanais para os atuais números, que estão entre os 400 e os 500, mas que estabilizaram nesse patamar.

"Estamos a trabalhar intensamente para reduzi-la abaixo desse nível, e em algumas áreas os casos estão a diminuir, mas é muito difícil projetar o que acontecerá no futuro", indicou.

Nesse sentido, apontou que a maioria dos primeiros epicentros do surto foi controlada com sucesso, e mesmo em Bunia, o principal, onde ainda se regista uma transmissão significativa, "há menos casos novos e os centros de tratamento que há alguns meses estavam sobrecarregados têm agora uma ocupação de camas muito menor".

Ihekweazu insistiu que a violência de grupos armados nas zonas do leste e norte do país afetadas restringe o acesso às pessoas que precisam de ajuda, interrompe a vigilância epidemiológica, os tratamentos e obriga milhares de pessoas a deslocarem-se, dificultando os cuidados de saúde.

Na mesma conferência de imprensa, o coordenador humanitário da ONU para a atual epidemia, Julien Harneis, acrescentou que nos últimos dias morreram em áreas afetadas mais pessoas por ataques das Forças Democráticas Aliadas (ADF), grupo ligado ao Estado Islâmico (EI) e que opera no leste da RDCongo, do que pelo vírus Ébola.

"No entanto, não se fala disso, como se não existisse. A violência afeta dezenas de aldeias em todo o sul de Ituri e no Kivu do Norte (províncias afetadas pelo surto), passa praticamente despercebida e gera medo entre a população", lamentou.

Ambos recordaram que a ONU lançou um plano de resposta humanitária para enfrentar a epidemia de 2.210 milhões de dólares (cerca de 19.994 milhões de euros), do qual só recebeu até agora metade.

O surto do vírus Ébola foi declarado em 15 de maio, e dois dias depois a OMS declarou-o uma emergência internacional.

Desde maio que a RDCongo enfrenta a segunda epidemia de Ébola mais mortal da história, com mais de 5.400 mortos, pelo menos 11.042 casos confirmados e uma taxa de letalidade de 48,9%, de acordo com os últimos dados oficiais.

Esta semana, após quase seis meses desde a declaração da epidemia, a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que participa nos trabalhos de contenção, criticou a resposta atual, denunciando, entre outros pontos, "uma preocupante desconexão" entre os vastos recursos mobilizados para combater a epidemia e os que realmente chegam às zonas afetadas.

Perante as críticas, Harneis afirmou que "o simples facto de até agora o [vírus] Ébola ter permanecido maioritariamente contido no leste da RDCongo", conjugado com o facto de que quando se propagou fora do país "se tenha conseguido voltar a controlar rapidamente a transmissão, demonstra o enorme esforço realizado em toda a região".

Hoje, também, quatro agências da ONU - entre elas a OMS - alertaram que um recorde de 30,3 milhões de pessoas na RDCongo irão enfrentar níveis de crise de insegurança alimentar aguda, ou piores, durante o primeiro semestre de 2027.