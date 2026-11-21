Uma mulher de 50 anos foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, na manhã deste sábado, na sequência de um despiste ocorrido na Via Expresso, no Estreito de Câmara de Lobos, junto ao Campo do Ribeiro Real.

O acidente aconteceu pelas 9h50, quando a condutora, que seguia sozinha na viatura, perdeu o controlo do automóvel e embateu nos blocos de separação das faixas de rodagem. A violência do embate fez com que dois desses blocos fossem projectados para a via de sentido contrário.

A mulher queixava-se de dores no peito e encontrava-se bastante nervosa e foi encaminhada para o hospital, para avaliação médica.

A empresa concessionária da estrada interveio no local e repôs as condições normais de circulação.

A PSP tomou conta da ocorrência.