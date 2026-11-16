Morre, aos 106 anos, Freeman Johnson, o mais velho dos sobreviventes de Pearl Harbor

Freeman Johnson, o mais velho dos já poucos sobreviventes norte-americanos ao ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, morreu no sábado aos 106 anos, na sua residência em Centerville, Massachusetts, indicou uma das filhas, Diane Johnson.

Era um dos cerca de 87 mil militares que estavam em Oahu, no Hawai, a 07 de dezembro de 1941, quando o Japão imperial lançou o ataque que precipitaria a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Johnson encontrava-se na parte de baixo do navio "USS St. Louis", a trabalhar numa caldeira, quando se deu o ataque surpresa japonês.

Numa entrevista concedida em maio de 2026 à agência de notícias Associated Press (AP), o veterano relatou não ter ouvido nem visto o ataque, nem sequer se tendo apercebido de que os seus companheiros da tripulação estavam a disparar canhões antiaéreos contra aviões inimigos e abateram um avião lançador de torpedos.

"Enquanto toda aquela confusão acontecia no convés, eu estava dentro de um tambor de caldeira. Não conseguia ver nada, absolutamente nada", disse Johnson, cuja função no navio era a de operador de caldeira, conhecido na marinha como 'firefighter' (bombeiro, apagador de fogos).

Mesmo quando o "St. Louis" zarpou em direção ao oceano Pacífico, Johnson sabia muito pouco sobre o ataque: quando finalmente subiu ao convés, o "St. Louis" --- um cruzador ligeiro --- já tinha escapado aos submarinos anões e navegado em segurança para o alto mar.

"Estávamos muito longe, em alto-mar. Não se via terra firme, nada. Só se via o oceano", descreveu.

"Eu era apenas um marinheiro, um simples tripulante; não era um oficial. Não nos dizem nada se não é preciso saber. E eu não precisava de saber. Por isso, não me disseram nada", observou.

A lista de veteranos sobreviventes ao ataque contava cerca de uma dúzia de nomes após a morte, em dezembro de 2025, de Ira "Ike" Schab, que tinha 105 anos.

Embora Johnson não tenha assistido ao ataque a Pearl Harbor, que matou pouco mais de 2.400 norte-americanos, foi testemunha de outros momentos históricos durante a Segunda Guerra Mundial.

Participou na entrada em serviço do "USS Iowa" e recordava os preparativos do couraçado, em novembro de 1943, para transportar o antigo presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt à conferência de Teerão, com o antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o então líder soviético, Josef Estaline.

O navio estava equipado com dois elevadores e uma banheira. Todas as munições e grande parte do combustível foram removidos para aliviar o peso da embarcação enquanto descia o rio Potomac para ir buscar Roosevelt. O navio foi reabastecido antes de seguir para o mar alto.

Freeman Johnson assistiu também ao fim da guerra a bordo do Iowa. Estava no mastro da embarcação, a observar as cerimónias de rendição, que ocorriam a cerca de uma milha de distância, na baía de Tóquio, a bordo do "USS Missouri", no dia 02 de setembro de 1945.

"Conseguia ver os barcos a chegar com os fuzileiros a escoltar os japoneses para dentro do navio, onde se sentavam à volta de uma mesa. Estava tudo acabado. Aquilo era o fim da guerra. Alguns de nós juntaram-se e disseram: 'A guerra acabou. Vamos para casa'", relatou.

Apesar de todas as atenções se centrarem em Pearl Harbor, Johnson --- um homem de temperamento áspero, conhecido pelo riso estridente e sorriso malicioso --- não considerava aquele acontecimento um dos momentos decisivos da sua vida.

Para ele, momentos decisivos foram casar, após a guerra, com a mulher, entretanto falecida, e ter três filhas. Trabalhou durante anos numa oficina de maquinaria, depois numa loja de conveniência e, por fim, na entrega de refeições a idosos, atividades das quais se foi reformando, da última delas aos 90 anos.

"Pearl Harbor foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Não tenho outra forma de descrevê-la", comentou então.