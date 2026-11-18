O abastecimento de água será interrompido amanhã, quinta-feira, 19 de Novembro, nas zonas da Estrada da Camacha, Ribeiro Seco, São Gonçalo e Neves, no Funchal, devido a uma intervenção inadiável na rede de distribuição do reservatório da Estrada da Camacha.

Segundo informa a Câmara Municipal do Funchal, o corte terá início pelas 09h30 e uma duração estimada de duas horas.

A interrupção abrange a Estrada da Camacha até ao n.º 61, a Travessa do Ribeiro Seco de Cima, a Rampa do Serrado, a Travessa do Vale Paraíso, a Travessa do Serrado, a Rua Conde Carvalhal, entre os números 205 e 321, e o Caminho Velho da Igreja, em São Gonçalo, até ao n.º 14.

Serão também afectadas o Beco do Ribeiro Seco, o Caminho do Ribeiro Seco, a Rua do Lazareto a partir do n.º 249, a Rua do Pico de São Gonçalo, a Rua Vista do Lazareto, a Vereda Dr. Falcão, a 1.ª Vereda do Serrado, o Impasse da Fonte das Neves, o Caminho das Neves até ao n.º 12, a Rua da Montanha e o Impasse da Montanha.

A autarquia informa que serão adoptadas medidas para minimizar os inconvenientes provocados pela intervenção junto da população, empresas e restantes entidades afectadas.