O Papa Leão XVI pediu hoje orações pelas vítimas dos conflitos e pelos responsáveis dos países para que se comprometam a encontrar rapidamente "soluções de reconciliação e de paz".

"Rezemos pelas vítimas de tantos conflitos que, desgraçadamente, continuam a semear morte e dor no mundo e pelos responsáveis, para que se comprometam a encontrar rapidamente soluções de reconciliação e de paz", disse o Papa, após a oração do Angelus dominical, na varanda do seu estúdio na Praça de São Pedro.

Também assegurou que reza pelas populações da Papua Nova-Guiné e outros países do Pacífico afetados pela seca e manifestou solidariedade a todos os que sofrem com esta situação.

O Papa agradeceu ainda àqueles que se esforçam para "socorrer os que mais sofrem".

Leão XVI lembrou que hoje se celebra a Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares de todo o mundo e que os jovens estarão acompanhados pelas palavras de Jesus: "Ânimo, eu venci o mundo", lema da Jornada Mundial da Juventude que se realiza em agosto, em Seul (Coreia do Sul).