A edição de hoje do seu DIÁRIO destaca a falta de sacerdotes na Diocese do Funchal, com nenhum dos dez seminaristas actualmente em formação próximo de concluir o percurso, abrindo a possibilidade de um novo período sem ordenações. Falta de padres à vista é o título principal. A Igreja conta actualmente com 49 párocos para assegurar 96 paróquias na Região, sendo a falta de apoio familiar apontada como um dos factores que condicionam o aparecimento de novas vocações. Leia tudo entre as páginas 4 a 6.

Na fotografia principal, o destaque vai para a contestação ao aumento das taxas de acesso aos percursos pedestres da Madeira. Sob o título "15 euros é demais", turistas manifestam desagrado com os novos valores, enquanto operadores alertam para o impacto no preço das caminhadas. Uma investigadora admite que o aumento possa afastar visitantes para destinos concorrentes. Leia nas páginas 12 a 15.

A edição deste domingo aborda também a autonomia regional, com Pereira de Gouveia em destaque em mais um episódio de 'Rostos da Autonomia', com o título Autonomia pela Economia na página 2. Também Maria Inácia Rezola revisita, em entrevista, a construção do regime autonómico e os 50 anos das primeiras eleições regionais, no caso para ler nas páginas 28 e 29.

Com o título Leonardo Jardim conquista 'Brasileirão' damos conta que este tornou-se no primeiro treinador madeirense a conquistar o campeonato do Brasil e, ainda acrescentamos, a continuidade no Flamengo está em aberto. Por outro lado, noticiamos que o Marítimo segue em frente na Taça de Portugal. Está tudo em Desporto e nas páginas 26 e 27 e, também, 20 e 21.

Por fim, Polícia do Porto Santo arrisca 25 anos de prisão, estando acusado de 29 crimes, incluindo tortura e violação na esquadra do Rato, em Lisboa. O agente permanece em prisão preventiva e a leitura do acórdão está marcada para 21 de Dezembro. Leia nos 'Casos' (página 16).

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Bom domingo!