O PCP denunciou, esta manhã, a falta de espaços destinados às crianças no Garachico, no concelho de Câmara de Lobos, e acusou os responsáveis políticos de não garantirem condições para que os mais novos possam brincar e conviver na própria comunidade.

Numa iniciativa realizada sob o lema 'Crianças com Direitos', o coordenador regional do partido, Edgar Silva, lembrou que brincar é um direito fundamental e não um privilégio concedido pelos governantes.

Brincar não é um luxo, nem uma concessão dos governantes. É um direito fundamental das crianças, indispensável ao seu desenvolvimento, à sua liberdade e à sua felicidade Edgar Silva, coordenador regional do PCP

Segundo o dirigente comunista, apesar de concentrar uma população significativa, o Garachico não dispõe de qualquer equipamento público destinado à infância, nomeadamente parques infantis ou espaços de recreio.

Edgar Silva chamou ainda a atenção para o estado de abandono da antiga escola da localidade, e considerou que o edifício poderia ser recuperado e transformado num centro de actividades para crianças.

O coordenador regional criticou a decisão de encerrar aquele estabelecimento de ensino. "Retiraram-lhes a escola e não tiveram sequer a capacidade de assegurar alternativas que garantissem espaços de encontro, convívio, brincadeira e desenvolvimento", acusou.

Para o PCP, a situação do Garachico não constitui um caso isolado, mas reflecte uma realidade que, segundo o partido, se repete noutras localidades da Madeira, onde faltam equipamentos e espaços públicos destinados aos mais novos.

Perante este cenário, Edgar Silva defendeu o lançamento de uma campanha regional de sensibilização e reivindicação dos direitos das crianças, exigindo a criação de parques infantis, espaços de recreio e outros equipamentos que permitam aos mais novos brincar nas comunidades onde residem.