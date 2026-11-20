A promoção internacional dos regimes fiscais portugueses tem sido prejudicada pela deficiente comunicação dos sucessivos governos, considera Rogério Fernandes Ferreira, presidente da Associação Fiscal Portuguesa (AFP), que defende uma maior aposta nacional no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR).

À margem da conferência anual da secção regional da Associação Fiscal Portuguesa, realizada no Funchal, o responsável criticou a forma como Portugal apresenta internacionalmente os seus instrumentos de competitividade fiscal.

"Portugal comunica muito mal internacionalmente", afirmou, responsabilizando sobretudo o sector público e os sucessivos governos, embora ressalvando que não pretendia dirigir a crítica especificamente ao actual Executivo.

Na sua perspectiva, os regimes fiscais portugueses são frequentemente desconhecidos no estrangeiro ou sujeitos a alterações que geram incerteza junto dos investidores internacionais, afastando potenciais interessados.

O responsável defendeu, por isso, que o MAR, que já ultrapassou o milhar de embarcações registadas, deve deixar de ser encarado exclusivamente como um instrumento regional e passar a integrar uma estratégia de promoção nacional.

A posição geográfica de Portugal, particularmente da Madeira e dos Açores, constitui, no seu entender, uma vantagem estratégica num mundo marcado por diferentes blocos geopolíticos.

A Associação Fiscal Portuguesa considera que o Registo Internacional de Navios deve ser promovido internacionalmente pelo Governo da República, aproveitando o potencial marítimo do País.

A organização pretende igualmente participar na divulgação do MAR, defendendo que a aposta regional, que inclui objectivos de desenvolvimento até 2032, deve assumir também uma dimensão nacional.