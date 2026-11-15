JPP critica chumbo a estudo para escolher ligação alternativa ao Curral das Freiras

O JPP critica o facto de a maioria na Câmara Municipal de Câmara de Lobos ter chumbado uma proposta para que o Governo Regional estude e compare tecnicamente as diferentes alternativas de ligação rodoviária ao Curral das Freiras. O chumbo à proposta do JPP aconteceu na reunião da passada quinta-feira.

Miguel Ganança, vereador do JPP, assume que o chumbo é difícil de compreender, pois "estamos a falar de uma estrada que vai custar muitos milhões de euros e servir a população durante décadas. O mínimo que se exige é estudar e comparar tecnicamente as diferentes alternativas antes de decidir qual construir".

O Governo Regional tem em curso estudos para a ligação entre o Jardim da Serra e o Curral das Freiras. O JPP não pretende travar esses trabalhos, nem exclui a ligação pelo Jardim da Serra como possível solução. No entanto, afirma que não é possível saber se será a melhor solução sem estudar as outras.

Durante a reunião, Celso Bettencourt justificou a sua posição afirmando que a Câmara será ouvida e participará na definição da solução. Para Miguel Ganança, o argumento não responde à questão colocada pelo JPP. “O presidente diz que quer participar na definição da solução, mas a sua maioria chumbou a proposta para estudar outras alternativas. Afinal, quer participar em quê? Apenas na discussão da estrada que o Governo já decidiu estudar? Uma coisa é a Câmara ser ouvida sobre essa ligação. Outra, bem diferente, é saber se existem alternativas mais vantajosas para a população. Foi isso que propusemos e foi isso que o PSD recusou defender", indica.

Na discussão foram também levantadas objeções a uma eventual ligação na direção da Ribeira dos Socorridos. O JPP esclarece que nunca propôs construir uma estrada pelo leito da ribeira, nem apresentou qualquer traçado como solução definitiva.

“Mas pela maneira como alguns vereadores do PSD descartaram essa possibilidade, sem grandes dúvidas, até parecia que tínhamos na Câmara uma equipa de especialistas em engenharia rodoviária, túneis e geotecnia. Só faltou um pormenor: apresentarem os estudos que sustentam tanta certeza", atira Miguel Ganança.

É aos técnicos que compete estudar a viabilidade das diferentes alternativas. Não se pode rejeitar uma alternativa apenas com opiniões sobre as dificuldades do terreno. Se existem obstáculos, que sejam identificados e avaliados tecnicamente. E se existem estudos que demonstram que essa possibilidade não é viável, que os apresentem. Miguel Ganança

A proposta apresentada pelo JPP incluía ainda a avaliação da ligação à Boaventura e da sua possível articulação com os acessos a sul, pelo potencial interesse para as ligações rodoviárias entre o sul e o norte da Madeira. " Esta articulação poderia transformar o Curral das Freiras numa verdadeira centralidade de mobilidade rodoviária, deixando de ser uma freguesia no fim de uma estrada para passar a ser um ponto de ligação entre o norte e o sul da ilha, com novas oportunidades de desenvolvimento económico e social para a população", considera o partido.

Para Miguel Ganança, o essencial não pode perder-se: “As pessoas do Curral das Freiras têm direito à melhor solução possível. Uma ligação segura, que melhore as suas deslocações e que seja uma verdadeira alternativa em situações de emergência. É isso que deve estar em primeiro lugar na escolha da nova estrada.”

“O PSD não demonstrou que as outras alternativas são piores. Chumbou a proposta que permitiria à Câmara exigir essa comparação. Foi isso que negou à população do Curral das Freiras. E isso não resolve o problema dos acessos à freguesia", diz o vereador.