Oitenta investigadores e dirigentes de centros de investigação acusaram hoje o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) de ter quebrado os compromissos assumidos, adotando uma política que compromete "o futuro da ciência" e do desenvolvimento do país.

"A confiança entre decisores, instituições e cidadãos é um dos pilares fundamentais do funcionamento democrático. [...] Nos últimos meses, essa confiança tem sido sistematicamente quebrada. A atual política de ciência e de ensino superior está a comprometer o futuro da ciência e do desenvolvimento económico e social do país", defendem os subscritores iniciais da Carta Aberta "Em defesa da ciência e do futuro do país".

Na missiva dirigida ao Presidente da República, António José Seguro, ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e aos grupos parlamentares, os investigadores apontam três situações que consideram graves: a quebra de compromissos destinados à contratação de doutorados, a redução do financiamento da ciência, e a ausência de políticas de estabilidade.

Em relação ao primeiro aspeto, os subscritores da carta lembram os programas Aliança Ciência, no âmbito do qual "foram contratados mais de mil doutorados" e cujos encargos financeiros terão ficado, sem aviso, exclusivamente a cargo das instituições do ensino superior, e FCT-Tenure, cuja abertura do segundo concurso garantem ter sido cancelada.

Já no caso do financiamento, os investigadores lamentam que a promessa de que a fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com a Agência Nacional de Inovação (ANI), dando origem à Agência para a Investigação e Inovação (AI2), não afetaria o financiamento da ciência não tenha reflexo na proposta do Orçamento do Estado para 2027.

A quebra de confiança, sustentam, abrange ainda o facto de a criação desta agência não ter sido acompanhada até ao momento dos mecanismos de estabilidade prometidos.

"Enquanto rompe compromissos, suspendendo os mecanismos de apoio ao emprego científico, o MECI reduz o financiamento global da nova agência de financiamento da investigação. Perante este cenário, não é possível confiar nas promessas do MECI nem na sua estratégia", concluem os investigadores.

Apelam, por isso, aos "responsáveis políticos que assegurem o cumprimento efetivo dos contratos anteriormente assinados"; "a reposição dos mecanismos de apoio à investigação e ao emprego científico [...] até que sejam apresentados com realismo e clareza os novos instrumentos ou mecanismos de apoio"; e "o rigor e transparência orçamental, com aumento e não com diminuição do financiamento de apoio à investigação científica".

Os promotores da carta aberta vão também "pedir audiências aos dirigentes e responsáveis políticos e convocar uma reunião para decidir sobre novas iniciativas e formas de ação", referem, em comunicado.

Entre os 80 subscritores, estão Augusto Santos Silva, sociólogo da Universidade do Porto e antigo presidente da Assembleia da República, Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação e atual reitora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, João Teixeira Lopes, também sociólogo da Universidade do Porto, a politóloga Marina Costa Lobo e a economista Susana Peralta, ambas da Universidade de Lisboa.

A carta aberta é igualmente subscrita por investigadores como a curadora e historiadora de arte Alexandra Curvelo, a especialista em neurociências da Universidade do Minho Ana João Rodrigues, a arquiteta Ana Vaz Milheiro, do ISCTE, a historiadora Ângela Barreto Xavier, da Universidade de Lisboa, o bioquímico Cláudio Soares, da Universidade Nova, o astrofísico Nuno Peixinho, da Universidade de Coimbra, Pedro Morgado, do departamento de Medicina da Universidade do Minho, e Virgílio Borges Pereira, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Porto.

A carta é assinada ainda por investigadores de instituições como a Fundação Champalimaud, o Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, o LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, e de universidades como a do Algarve, de Évora e de Aveiro, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e da Universidade da Beira Interior (UBI), entre outras instituições.