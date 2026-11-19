A greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) regista uma adesão de 70% na Região Autónoma da Madeira, segundo os dados avançados por Cristina Caires, dirigente sindical do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) na RAM.

No primeiro dos dois dias de paralisação, os efeitos fazem-se sentir no funcionamento dos serviços de saúde, nomeadamente na realização de análises clínicas e exames, estando assegurados apenas os procedimentos abrangidos pelos serviços mínimos e as situações consideradas prioritárias.

Cristina Caires refere que o sindicato tem procurado esclarecer os utentes que se deslocam aos serviços de saúde e que procuram saber o que acontece às análises, exames e consultas que tinham agendados e que não se realizam devido à greve. A dirigente sindical reconhece que existem dúvidas e preocupação entre a população, numa altura em que muitos utentes se deparam com alterações aos procedimentos habituais.

A responsável considera, contudo, que não há motivo para alarme, aconselhando os utentes a procurarem informação junto dos serviços de saúde sobre a eventual remarcação dos actos clínicos. O DIÁRIO tem recebido contactos de pessoas preocupadas com a falta de esclarecimentos sobre a realização dos exames e consultas. Ainda esta manhã reportamos a situação.

Greve dos técnicos de laboratório condiciona análises na Madeira a casos prioritários Os serviços de análises clínicas e de diagnóstico e terapêutica na Madeira estão condicionados pela greve nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), convocada para hoje e amanhã, 19 e 20 de Novembro. Durante a paralisação, os serviços mínimos salvaguardam, entre outras situações, os exames necessários a doentes com cirurgias programadas de nível 3, não estando garantida a realização de análises de rotina.

A sindicalista aponta também questões relacionadas com a organização dos próprios serviços do SESARAM, nomeadamente na gestão das respostas disponíveis durante a paralisação, sublinhando a necessidade de assegurar o cumprimento dos serviços mínimos.

A greve prolonga-se até amanhã, sexta-feira, dia em que os profissionais se associam à paralisação nacional da Administração Pública. Cristina Caires antecipa uma jornada de maior expressão, considerando que as respostas dadas às reivindicações dos trabalhadores continuam aquém do que é exigido.

Entre as matérias que permanecem por resolver estão a valorização da carreira, a revisão das condições remuneratórias e a regularização de questões relacionadas com a progressão profissional. A dirigente sindical considera que os avanços alcançados não são suficientes para responder às expectativas dos trabalhadores.

Recorde-se que a paralisação nacional foi convocada pelo STSS e abrange os profissionais das áreas de diagnóstico e terapêutica, independentemente do vínculo contratual. Na Madeira, está igualmente prevista uma concentração de protesto, hoje às 14 horas, junto à sede do Governo Regional, no Funchal.