Almanaque do Posto Emissor do Funchal chega à 32.ª edição

O Almanaque do Posto Emissor do Funchal (PEF), referente a 2027, foi apresentado esta segunda-feira, numa sessão que contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na ocasião, a governante destacou o papel da publicação na preservação da memória colectiva, dos saberes e das tradições madeirenses, nomeadamente através da recolha de histórias e testemunhos de pessoas que contribuíram para a identidade da Região.

A 32.ª edição mantém a diversidade de conteúdos que caracteriza o almanaque, reunindo calendários, informações úteis, receitas, curiosidades e textos de reflexão. A publicação inclui também, este ano, uma novidade: códigos QR nas fotografias que abrem cada mês, permitindo aceder ao podcast documental "Património da Madeira".

"O almanaque, nascido de uma rádio, pode agora não só ser lido, mas também ouvido", salientou Paula Margarido, referindo-se à utilização de ferramentas digitais na divulgação do património regional.

A secretária regional aproveitou ainda para recordar o percurso do Posto Emissor do Funchal, fundado em 1948, e o seu papel na história da radiodifusão madeirense. A estação foi pioneira na emissão em frequência modulada (FM) na Região, em 1967, sendo também uma das primeiras do País a adoptar esta tecnologia.

A apresentação contou ainda com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, do director regional da Cultura, José Luís Medeiros Gaspar, e da coordenadora da publicação, Graça Alves.

Publicado pela primeira vez em 1992, o Almanaque PEF assinala mais de três décadas de edição.