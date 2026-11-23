A Fundação Cecília Zino inaugura, no próximo dia 27 de Novembro, pelas 18h30, a exposição 'Ainda aí? Sempre aqui!', da artista Cloe Pereira, vencedora da segunda mostra integrada na 3.ª edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais'.

A exposição estará patente na sala multiusos do Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino, localizado na Rua do Bettencourt, n.º 10, 2.º andar, no centro do Funchal.

A iniciativa 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais' pretende dinamizar uma programação cultural de portas abertas, promovendo o acesso à criação e à fruição artística e contribuindo, simultaneamente, para o combate à desigualdade social através da democratização do acesso à cultura.

Desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Direcção Regional da Cultura, esta edição distinguiu quatro jovens artistas madeirenses, atribuindo-lhes uma bolsa destinada à criação de projectos artísticos que serão apresentados ao público ao longo dos próximos meses, na Fundação Cecília Zino.

Sobre 'Ainda aí? Sempre aqui!', Cloe Pereira explica que a proposta parte de uma reflexão em torno da questão 'Que Futuro?'.

"Para mim, o futuro não é apenas aquilo que ainda está por vir, mas também tudo aquilo que carregamos connosco ao longo do caminho: as memórias, as dúvidas, os sonhos, os medos e as pessoas que deixam marcas na nossa vida", refere a artista.

Através da colagem e da pintura, a exposição explora a combinação de diferentes materiais, texturas e camadas, construindo imagens que convidam o público a observar com atenção, a descobrir novos detalhes e a refletir sobre a relação entre passado, presente e futuro.

A exposição 'Ainda aí? Sempre aqui!' poderá ser visitada de 27 de Novembro a 15 de Janeiro, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h00. A entrada é gratuita.