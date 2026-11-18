Miguel Abibe prepara última prova do ano com os olhos postos no Mr. Olympia
Miguel Abibe prepara-se para disputar, no próximo domingo, 22 de Novembro, o Mr Big Evolution Pro Portugal Masters, em Carcavelos, naquela que será a sua última competição de 2026. Aos 48 anos, será o único representante português na categoria Men’s Physique Masters 40+.
Desde que conquistou o Pro Card, em 2023, Miguel Abibe é o único atleta nacional a marcar presença em todas as competições profissionais da IFBB Pro League realizadas em Portugal, mantendo um registo ininterrupto de participação nas provas disputadas em território nacional.
Em declarações ao DIÁRIO, o atleta garante estar focado e confiante num bom resultado. "O trabalho está, como sempre, bem feito, tenho essa consciência", afirma.
Fuzileiro da Marinha Portuguesa, Miguel Abibe concilia a carreira militar com as exigências do bodybuilding profissional, uma modalidade que exige preparação física rigorosa, disciplina alimentar e treino contínuo.
A temporada de 2026 ficou marcada por resultados de destaque além-fronteiras. Em Maio, no Miami Pro, nos Estados Unidos, conquistou dois segundos lugares, nas categorias Masters 40+ e 45+, e alcançou a oitava posição na categoria Open. Dias depois, em Madrid, terminou no quarto lugar do Spanish Masters Pro, na categoria Masters 40+.
O grande objectivo passa agora por alcançar a qualificação para o Mr. Olympia 2027, considerada a mais prestigiada competição mundial de bodybuilding.