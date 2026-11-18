A Accenture prevê reduzir 950 postos de trabalho em Portugal até janeiro de 2027, através de um programa de saídas voluntárias orientado para as equipas que trabalham em projetos de 'Trust & Safety' para a Meta, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a consultora avança que a dispensa de trabalhadores decorre de "alterações significativas na procura do cliente por estes serviços e da consequente necessidade de fazer uma redução significativa do número de postos de trabalho".

Para atingir a meta das 950 saídas, a Accenture adianta que vai iniciar, nas próximas semanas, um processo de consulta junto de um universo de 1.400 trabalhadores, oferecendo aquilo que considera ser "um pacote de compensação reforçado".

Após "avaliar o nível de adesão a esta proposta, a Accenture determinará que medidas adicionais poderão ser necessárias para reestruturar as equipas", indica ainda a nota de imprensa.

A consultora afirma que dará "prioridade ao bem-estar dos seus colaboradores, garantindo que sejam tratados com respeito e que recebam o apoio necessário", em conformidade com a legislação portuguesa.

A Meta é uma das maiores tecnológicas norte-americanas, dona das redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp.

No final de outubro, o jornal Público noticiou que a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) abriu um processo inspetivo à Accenture devido à suspensão do contrato de 100 trabalhadores, tendo a entidade afirmado à Lusa que estava a acompanhar o processo "no âmbito das suas competências de intervenção".

Em causa, estava a suspensão, sem retribuição, de um grupo de funcionários, muitos deles moderadores e revisores de conteúdos extremos para redes sociais, por terem sido considerados aptos de forma condicionada para o trabalho.

Segundo o jornal, os trabalhadores, apesar de não serem pagos, mantinham o vínculo laboral, pelo que se rescindissem por sua iniciativa não teriam direito a subsídio de desemprego.

Em novembro de 2025, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) acusou a consultora de esconder "um modelo de exploração brutal" que deixava os trabalhadores "sem proteção, sem apoio psicológico digno e com salários de miséria".

O CESP relatou ter recebido várias denúncias, por parte dos trabalhadores, sobre a exposição repetida a conteúdos muito violentos e perturbadores sem adequado apoio psicológico", práticas de má gestão e pressão por produtividade, com "uma intimidação contínua por parte das chefias".

Em dezembro de 2024, trabalhadores da consultora fizeram uma greve de três dias para exigir um aumento dos salários.