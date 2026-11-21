Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 21 de Novembro, dá conta que o vandalismo deixa rasto de prejuízos. A Polícia de Segurança Pública registou mais de 600 crimes de dano na Madeira desde 2024, com prejuízos de dezenas de milhares de euros. O Funchal concentra a maioria das denúncias, mas poucos suspeitos chegam a arguidos. Leia nas páginas 6 e 7.

Escola de Campeões

O DIÁRIO de hoje destaca ainda a formação de campeões no muay thai madeirense. Dos títulos europeus conquistados pelos atletas mais jovens à ambição dos praticantes mais experientes, damos a conhecer os talentos da modalidade e o trabalho desenvolvido na formação, que tem vindo a afirmar a Madeira nesta área. Saiba também que Avelino Silva quer levar o golfe madeirense aos grandes palcos internacionais.

Na luta por mais atum

Na pesca, a União Europeia negoceia um aumento de 11 mil toneladas na quota de atum-patudo, uma possibilidade que poderá beneficiar os pescadores da Região.

Investimento cai 180 milhões

A proposta de Orçamento Regional para 2027 prevê uma redução de 180 milhões de euros no investimento do PIDDAR, menos 18% face ao ano anterior, num contexto marcado pelo fim dos investimentos financiados pelo PRR.

Carlos Teles não vai a julgamento

Juíza decidiu não levar a julgamento o ex-autarca e os donos do imóvel no processo da derrocada que matou uma jovem de 22 anos na Calheta.

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