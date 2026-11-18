A GNR sinalizou no decorrer deste ano quase 43 mil idosos a viver sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade e realizou quase duas mil em ações porta-a-porta no âmbito da operação "Censos Sénior 2026".

A Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou hoje, em comunicado, que no decorrer deste ano sinalizou 42.980 idosos que vivem sozinhos ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, sendo o distrito da Guarda o que tem mais casos, 5.902.

A este distrito segue-se Vila Real (5.243), Bragança (4.586), Faro (3.513) e Viseu (3.220).

Foto GNR

No âmbito da operação "Censos Sénior 2026", que decorreu entre 01 de outubro e 15 de novembro, a Guarda realizou 404 ações de sensibilização em sala e 1.945 ações porta-a-porta, as quais foram dirigidas a um total de 34.229 idosos.

No ano passado, a GNR tinha identificado 43.074 idosos nas mesmas situações.

Desde que foi realizada a primeira edição da Operação "Censos Sénior", 2011, a GNR tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, proporcionando "um apoio mais próximo" à população idosa, contribuindo para "criar um clima de maior confiança e empatia entre os idosos e os militares".

A iniciativa serve igualmente para aumentar o sentimento de segurança, refere a Guarda.