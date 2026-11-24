Uma turista alemã, na casa dos 70 anos, sofreu, esta tarde, uma queda na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, tendo sido necessário mobilizar os Bombeiros Municipais de Machico para o socorro.

A vítima escorregou e apresentava suspeitas de fractura num membro inferior. Os bombeiros deslocaram-se até à Quinta do Lorde, numa ambulância e numa viatura de apoio, seguindo depois por via marítima, numa embarcação do SANAS, até ao cais do Sardinha.

A mulher encontrava-se ainda distante daquele ponto de acesso, pelo que foi socorrida e transportada pelos operacionais até ao cais. Seguiu depois de barco até à Quinta do Lorde, onde foi desembarcada e encaminhada para as urgências do Centro de Saúde de Machico.