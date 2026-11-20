A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com fortes perdas das empresas associadas a inteligência artificial (IA), apenas um dia depois da entrada na praça bolsista da emblemática Anthropic.

O resultado da sessão indica que o índice tecnológico Nasdaq desvalorizou 5,28%, o alargado S&P500 perdeu 3,70% e o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,94%.

A que tem sido a galinha dos ovos de ouro de Wall Street está a tornar-se o patinho feio dos mercados: desde há várias semanas que sofre dúvidas sobre a rentabilidade futura dos montantes massivos de investimento no desenvolvimento desta tecnologia, realizado com um recurso crescente ao endividamento.

A baixa que o Nasdaq teve hoje anulou todos os ganhos do ano.

O indice Vix, que mede o nervosismo dos investidores, atingiu o seu valor mais alto desde as taxas alfandegárias impostas por Donald Trump em abri de 2025.

"A dimensão e a rapidez da onda de vendas apanharam alguns desprevenidos", constatou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

Encarnação da atração pela IA, o mastodonte dos semicondutores Nvidia perdeu 12,64%, o correspondente a 500 mil milhões de dólares de capitalização bolsista. Esta já tinha sido abalada pela demissão do seu histórico presidente, Jensen Huang, envolvido em um escândalo que mistura relações extraconjugais, espionagem e contrabando.

Os semicondutores são essenciais para os centros de dados dedicados à IA. Mas os investidores estão inquietos com as perspetivas de crescimento abaixo do esperado.

Os exemplos dos efeitos das preocupações nas cotações acumulam-se: a AMD baixou hoje 13,25%, e já só vale dois terços do máximo que estabeleceu em outubro, a cotação da Intel caiu para metade no mesmo período, a Broadcom recuou hoje 12,19% e a TSMC 9,30%.

A introdução bem sucedida da Anthropic em Wall Street, na quinta-feira, "não chegou pata restaurar a confiança dos investidores no setor da IA", ealçam os analistas da Briefing.com.

O criador do agente de diálogo da IA Claude terminou o seu primeiro dia bolsista com uma valorização de 17%, com uma recolha de fundos recorde de 91,6 mil milhões de dólares.

Mas, hoje, no seu segundo dia, caiu 8,50%.

"Vai ser difícil para qualquer empresa evoluir de forma diferente do resto do mercado ou do seu setor", estimou Kourkafas, "pouco surpreendido" com a queda.

"Qualquer redução do investimento na IA ou no desenvolvimento das infraestruturas do setor pode travar a capacidade da Anthropic a continuar o seu crescimento", acrescentou Fiona Cincotta, da Forex.com.

Sem surpresa, as pesadas perdas do dia estimulam os receios de estouro de uma bolha ligada à IA.

"Pode acontecer que o mercado altista tenha acabado em outubro", avançou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Na sua opinião, "as sérias dúvidas quanto à capacidade de a IA estimular os lucros das empresas e a economia, de forma geral, refletem-se na correção brutal das cotações das ações.

"As expectativas que propulsionaram a IA na estratosfera" foram demasiado "desmesuradas" (...) para que as empresas possam satisfazer os operadores do mercado", acrescentou.

Antes mesmo da sessão de hoje, a maior parte das ditas "Sete Magníficas" (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla) viram a sua capitalização bolsista acumulada cair mais de 3,5 biliões (milhão de milhões) de dólares em mês e meio, total este comparável ao do produto interno bruto da França.

Os títulos da dívida pública, valores-refúgio por excelência, foram os ganhadores do dia.

O rendimento das obrigações de dívida federal a 10 anos baixou assim dos 5,05%, de quinta-feira, para os 4,95%, sinal de uma forte procura dos investidores, que procuram colocar o dinheiro em 'papéis' considerados seguros.