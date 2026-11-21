Arantxa Rus e Jenna Defalco são as finalistas da 7.ª edição do Madeira Ladies Open, depois de uma jornada de sábado marcada pelo domínio da experiente tenista neerlandesa e pela recuperação da norte-americana, que afastou a portuguesa Matilde Jorge nas meias-finais.

Rus, antiga 41.ª do ranking mundial e actualmente na 280.ª posição, confirmou o favoritismo perante a croata Lea Boskovic (336.ª), impondo-se por esclarecedores 6-0 e 6-1. Num encontro de sentido único, a neerlandesa voltou a demonstrar a qualidade que tem vindo a evidenciar ao longo da semana, ficando a uma vitória de conquistar o seu 37.º título.

A adversária na final será Jenna Defalco, norte-americana proveniente da fase de qualificação e actualmente no 655.º lugar do ranking WTA. A tenista tem sido uma das surpresas da competição, destacando-se pela resistência e capacidade de luta.

Defalco começou por concluir a recuperação frente à espanhola Celia Cervino Ruiz, no reatamento do encontro dos quartos-de-final interrompido na sexta-feira. Depois de perder o primeiro set por 5-7, venceu os dois seguintes por 7-5 e 6-3, garantindo a passagem às meias-finais.

Na ronda seguinte, protagonizou nova reviravolta, desta vez frente a Matilde Jorge. A portuguesa, 3.ª cabeça-de-série e actual 249.ª do ranking mundial, chegou a estar em vantagem por 6-1 e 3-1, mas não conseguiu segurar a diferença. Defalco recuperou e acabou por garantir um lugar na final, deixando pelo caminho uma das principais representantes nacionais.

Apesar da derrota, Matilde Jorge termina uma semana positiva, que lhe permitirá assumir a liderança do ranking mundial entre as tenistas portuguesas.

A final entre Arantxa Rus e Jenna Defalco está agendada para as 11 horas de domingo, na Quinta Magnólia. A entrada é livre.

Min Liu e Carlotta Moccia conquistam título de pares do Madeira Ladies Open

A chinesa Min Liu e a italiana Carlotta Moccia venceram a prova de pares da 7.ª edição do Madeira Ladies Open, ao derrotarem na final a dupla formada pela eslovena Kristina Novak e pela bósnia Anita Wagner, por duplo 7-5.

As duas tenistas confirmaram assim o bom entendimento que têm demonstrado nas últimas semanas. Apesar de apenas competirem juntas há quatro semanas, Moccia e Liu alcançaram três finais e conquistaram dois títulos, um registo que evidencia a consistência da parceria.

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença de representantes da Associação de Ténis da Madeira (ATMAD), da Federação Portuguesa de Ténis, de entidades regionais e da autarquia.

Entre os presentes estiveram João Pedro Mendonça, presidente da ATMAD, acompanhado por António Trindade, presidente da Assembleia Geral, e pelos vice-presidentes Rui Trindade e Ruben Teixeira. Marcaram também presença Luís Jasmins, director da prova, Vasco Costa, secretário-geral da Federação Portuguesa de Ténis, e João Paulo Santos, presidente daquele organismo.

A cerimónia contou ainda com Roberto Rodrigues, vogal da Junta de Freguesia de São Martinho, Juan Gonçalves, director de Serviços de Apoio à Actividade Desportiva da Direcção Regional do Desporto, e Susana Sousa, chefe de divisão de Eventos Turísticos da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.