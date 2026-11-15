Trump atribui "desastre" da aviação civil ao legado de Biden

O Presidente dos Estados Unidos atribuiu a culpa ao seu antecessor, Joe Biden, pelo "desastre" da Administração Federal de Aviação (FAA), que na sexta-feira provocou atrasos e o cancelamento de mais de 9.000 voos ao longo do dia.

"A Administração Biden foi um desastre para a FAA. Tudo em que tocaram piorou. Gastou-se muito dinheiro sem critério para piorar um sistema que já era antigo e falho", afirmou Donald Trump numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Temos um plano para os sistemas de controlo de voo. Precisamos que o Congresso aprove o financiamento, rapidamente! A FAA está a fazer um excelente trabalho e está pronta", acrescentou.

No sábado, as autoridades norte-americanas associaram a falha de comunicação à empresa contratada para os serviços de comunicação do controlo aéreo, a L3Harris, e a um possível "'router' defeituoso".

A empresa estava a realizar uma intervenção de manutenção de rotina numa localização remota da Administração Federal de Aviação (FAA) para substituir as linhas de cobre com décadas de idade por linhas de fibra ótica.

Além disso, substituíram um 'router' que sobrecarregou com dados outros 'routers' da rede de controlo de tráfego aéreo com milhares de tentativas de ligação, o que provocou uma falha no sistema. Os controladores aéreos deixaram de conseguir comunicar com os aviões e de receber os dados do radar.

A FAA despediu cerca de 400 dos seus 45.000 trabalhadores no âmbito dos cortes impulsionados pela Administração Trump a partir do controverso Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), dirigido pelo multimilionário Elon Musk, e a oposição democrata alertou que estes despedimentos poderão afetar a segurança aérea.