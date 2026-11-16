Naval soma quatro vitórias na natação

Os nadadores Maria Ferro, Vera Jesus, Tiago Penso, Margarida Sá estiveram no passado fim-de-semana em destaque, os três primeiros ao vencerem nas suas categorias os Campeonatos Regionais de Fundo, e a última a conquistar o primeiro lugar no Campeonato Regional de Nadador Completo, divulgou o Clube Naval do Funchal, que colocou ainda outros atletas no segundo e o terceiro lugares dos pódios, num total de 12 primeiros, segundos e terceiros melhores registos das provas.

Nas classificações do Campeonatos Regionais de Fundo, Maria ferro venceu no escalão de Juvenis B femininos com 968 pontos. O clube destacou-se ainda com o 3.º lugar de Sarah Machado, com 812 pontos.

Vera Jesus, com 942 pontos, foi a melhor nos A femininos, tendo nesta categoria o pódio sido completamente navalista. Rafaela Costa foi segunda, com 928 pontos, e Ana Pereira terceira, com 880 pontos.

Na mesma categoria masculinos, Tiago Penso conquistou a vitória, com 992 pontos, seguido de Lourenço Lúcio (2.º), com 977 pontos.

Já em relação ao Campeonato Regional de Nadador Completo, Margarida Sá venceu, com 1544 pontos nos Infantis B femininas, e Mariana Jesus foi segunda, com 1.511 pontos. Nas Infantis A femininas, Leonor Aniceto foi também a segunda melhor, com 1719 pontos.

Outro segundo lugar foi conquistado pelo Naval, nos Infantis B masculinos, com Martim Gomes a atingir 1.270 pontos. João Quintal foi terceiro na mesma categoria, com 1.037 pontos.

O Clube Naval recorda que o Campeonato Regional de Fundo, destinado ao escalão de Juvenis, foi disputado nas provas de 1.500m livres masculinos, 800m livres femininos e 400m estilos para ambos os sexos. O Campeonato Regional de Nadador Completo, destinado ao escalão de Infantis, foi composto pelas provas de 100m mariposa, costas, bruços e livres, e 200m estilos.

“Um excelente fim-de- semana para o Clube Naval do Funchal”, assume na nota de divulgação, com quatro vitórias e um total de 12 pódios.