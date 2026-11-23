O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 112 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 13 a 22 de Novembro, dos quais resultaram 43 feridos ligeiros e dois feridos graves.

Segundo o balanço divulgado há instantes, o Funchal voltou a ser o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 39 acidentes, 18 feridos ligeiros e um ferido grave durante o período em análise.

Quanto à tipologia dos sinistros, foram contabilizadas 79 colisões, 25 despistes, quatro atropelamentos e quatro outros acidentes classificados como 'outros'.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de 21 pessoas por crimes relacionados com a condução.

De acordo com a autoridade policial foram realizadas 13 detenções por condução em estado de embriaguez, três por condução sem habilitação legal, dois por recusa de teste ao álcool, um por condução de veículo com carta apreendia e um por condição de veículo 12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1,20g/l.