O presidente da Câmara Municipal do Funchal participou, hoje, na apresentação da primeira edição do 'Open de Xadrez do Funchal 2026'. Trata-se de uma competição internacional que decorrerá entre 26 de Novembro e 2 de Dezembro, reunindo cerca de 80 jogadores de mais de 20 nacionalidades.

Jorge Carvalho realçou a importância do evento deixando ainda a garantia de que a autarquia está sempre disponível para o desporto e eventos desta importância.

Organizado pela Associação de Xadrez da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Federação Portuguesa de Xadrez, o torneio terá lugar no Recinto Polidesportivo da Fundação Princesa Dona Maria Amélia e contará com a participação de vários Grandes Mestres e Mestres Internacionais.

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu à Associação de Xadrez da Madeira um apoio financeiro de 24.465 euros, no âmbito do apoio ao associativismo de 2026, complementado pela disponibilização de material promocional.